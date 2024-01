Bonifiche in corso a Torino Esposizioni: a marzo al via i lavori per la nuova biblioteca Civica Centrale

Torino Esposizioni: a marzo al via i lavori per la nuova biblioteca Civica Centrale

Partiranno a marzo i lavori negli spazi di Torino Esposizioni. Un progetto da 166 milioni di euro, iniziato con i lavori di bonifica dell’amianto e di messa in sicurezza nel luglio dello scorso anno, e che termineranno nel 2026 con la realizzazione della nuova Biblioteca Civica Centrale.

Progetto più importante del Pnrr

“È senza dubbio il progetto più importante finanziato con fondi PNRR – ha dichiarato il sindaco Stefano Lo Russo, durante il suo ultimo sopralluogo al cantiere delle scorse settimane – che porterà alla riqualificazione del Padiglione Nervi, che ospiterà la nuova Biblioteca Civica centrale e la nuova sede del Campus di Architettura del Politecnico, oltre al ripristino del Teatro Nuovo".

Nel 2026 la nuova biblioteca

"Nel 2026 la Città - ha aggiunto il primo cittadino - avrà un nuovo, grande polo culturale, che diventerà il nuovo asse dello sviluppo culturale di Torino, circondato da un parco del Valentino anch’esso completamente riqualificato. Un progetto in cui crediamo molto e che sta davvero andando avanti veloce, rispettando i tempi”.

Caffetteria letteraria e coworking

Oltre alle sale dedicati al servizio di consultazione e prestito della collezione libraria, la nuova Biblioteca Civica Centrale ospiterà spazi di accoglienza e connessione, come la caffetteria letteraria, integrati da spazi di coworking, sale per attività laboratoriali. Nel piano interrato saranno custoditi i magazzini librari, illuminati in modo suggestivo da pozzi di luce naturale.

La volta

Al piano terra l’architettura sarà valorizzata, lasciando gli spazi aperti e liberi da strutture e permettendo così ai visitatori di godere appieno della grande copertura voltata e dell’affaccio sul parco attraverso le grandi vetrate al fondo dell’abside, dove saranno sistemate sedute per la lettura.

Il Valentino

I lavori nel parco del Valentino prevedono invece il rinnovamento del Borgo Medievale, il restauro delle fontane ornamentali, degli arredi e delle pavimentazioni, la reintroduzione di alberate lungo i viali, la riqualificazione delle sponde del Po (con il ripristino della navigazione turistica sul fiume), il rifacimento dell’impianto di illuminazione pubblica e la sostituzione dell’asfalto con pavimentazioni drenanti.