La prima cosa da specificare in questo caso quando parliamo di smaltimento rifiuti riguardo il fatto che non stiamo facendo riferimento ai rifiuti urbani che tutti conosciamo e che vengono gestiti grazie alla raccolta differenziata e grazie ai servizi di raccolta comunale perché in questo caso in realtà stiamo parlando di servizi a pagamento che riguardano i rifiuti speciali che sono rifiuti molto complessi da gestire e sono rifiuti di vario genere.

In genere quando si parla dei rifiuti speciali e si parla di rifiuti pericolosi o di rifiuti non pericolosi e ad esempio tra i primi potremmo mettere l'amianto che tutti sappiamo quanto può essere pericoloso per la salute umana e tutti sappiamo quanto è complessa la sua gestione rispetto sia alla bonifica, che al trasporto e che allo smaltimento nelle discariche autorizzate.

Semplicemente perché i rifiuti speciali pericolosi come questo anno delle regole ben precise nella loro gestione e sono regole per le persone che lavorano all'interno di questa impresa conoscono a memoria e ad esempio conoscono tutti i protocolli di sicurezza quando vanno a intervenire per fare questi servizi di bonifica.

Però senza parlare dei rifiuti pericolosi potremmo parlare anche dei rifiuti edili, che, come sappiamo, sono quei rifiuti prodotti dalle imprese edili nell'ambito dei loro interventi che possono essere di ristrutturazioni o anche di demolizione o-costruzione ed è chiaro che poi vengono prodotti questi scarti che in qualche modo vanno gestiti.

Teniamo presente che poi la legge affida all'impresa che si occupa di quel cantiere il compito di smaltire e siccome è un compito complesso perché come dicevamo questi rifiuti speciali hanno delle regole a sé, in genere si fa riferimento a quelle imprese nel settore che si occupano nello specifico di questo servizio di smaltimento e ancora prima di trasporto rifiuti, così da togliere l’incombenza a professionisti che poi in realtà quelle regole non le conoscono bene.

Quando si parla di smaltimento rifiuti speciali si parla di un argomento complesso

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte, quando si fa riferimento adempre si fa riferimento ad un qualcosa di complesso, che potremmo prendere come altri esempi oltre ai rifiuti edili di cui già dicevamo

Anche in questo caso parliamo dei rifiuti molto delicati semplicemente perché sono anch'essi pericolosi per la salute pubblica e per l'ecosistema nel senso che sono molto inquinanti ed ecco perché poi alla fine dovremmo pensarci mille volte prima di decidere di sostituire un telefonino anche se ancora in buone condizioni o la stessa cosa varrebbe per un PC o per un tablet.

Per questo motivo poi sempre è importante rivolgersi a quelle imprese nel settore che sanno come trattare qualsiasi tipo di rifiuto speciale e conoscono le regole a memoria per non fare danni all'ambiente sostanzialmente.

Quindi se anche noi deleghiamo un servizio del genere a queste imprese non dobbiamo per questo motivo disinteressarci, ma dobbiamo avere sempre un approccio rispettoso delle regole e rispettoso dell'ambiente appunto.