Giovanni Crosetto prende le distanze dai nostalgici del fascismo di Acca: "Agghiacciante chi commemora i camerati"

"Queste immagini non sono degne di uno Stato democratico, civile e liberale. La commemorazione di 3 giovani ragazzi uccisi in Via Acca Larentia dall’odio comunista, senza nemmeno ottenere la giustizia che meritano, é sacrosanta e va rispettata ed osservata. Ma la messa in scena di una chiara ed evidente apologia del fascismo é un qualcosa di molto grave che dobbiamo condannare tutti senza esitazione". Non usa giri di parole Giovanni Crosetto, capogruppo di FdI in Consiglio comunale a Torino (oltre che nipote del Guido ministro della Difesa, ndr), sulle commemorazioni fasciste avvenute in via Acca Larentia a Roma.

"Sentire Casapound esultare dopo aver chiamato all’appello: “Per tutti i camerati caduti” e vedere centinaia di persone rispondere: “Presente”, é agghiacciante e ci riporta ad un periodo che speravamo di aver consegnato alla storia", ha concluso Crosetto. "Tutto ciò non ha e non avrà mai nulla a che vedere con il centrodestra".