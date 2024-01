Matteo Leone Vannucci entra a far parte del Coresa

Nella seduta del Consiglio regionale sono state votate sette nomine. Al Consiglio regionale di Sanità ed Assistenza (Coresa) è stato votato Matteo Leone Vannucci, in qualità di esperto.

Nella seconda votazione è stata nominata Beatrice Rinaudo, quale membro nella Commissione regionale per la realizzazione delle Pari opportunità fra uomo e donna.

Sono poi state votate e nominate le consigliere regionali Sara Zambaia (Lega) e Sarah Disabato (M5s) - rispettivamente per la maggioranza e l’opposizione - nel Tavolo scientifico “Percorsi di accesso allo screening e alla diagnosi prenatale e introduzione del Nipt nell’Agenda di gravidanza”.

Infine, la quarta votazione ha riguardato la nomina di Paolo Ruzzola (Fi) e Andrea Cane (Lega) per la maggioranza, e Silvana Accossato (Luv) per i Gruppi di opposizione, nella Consulta per la valorizzazione del patrimonio linguistico dialettale del Piemonte.