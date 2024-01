Donna di 65 anni accoltellata in via Galluppi: arrestato il marito per tentato omicidio

Tentato omicidio in via Galluppi: arrestato un uomo di 70 anni, grave la moglie di 65

Una tragedia, per ora soltanto sfiorata, in via Galluppi. Un uomo di 70 anni ha infatti accoltellato la moglie, di 65 anni, per motivi ancora da chiarire, ma non si esclude che possa essersi trattato di una lite. E' successo poche ore fa nella zona che si trova ai confini di Borgo Filadelfia, nelle case popolari all'angolo con via Giordano Bruno.



Sul posto sono intervenuti gli agenti della Volante della Polizia, che hanno arrestato l'uomo per tentato omicidio, mentre la donna - immediatamente soccorsa - è stata portata all'ospedale delle Molinette dove è stata affidata alle cure dei medici. Le sue condizioni sono gravi e destano preoccupazione, visto che è stata ricoverata in codice rosso.

I due coniugi abitavano lì da tempo e hanno figli grandi. I vicini di casa dicono che non li avevano mai sentiti litigare. "Siamo molto stupite - dicono alcune persone che abitano nelle scale vicine e che con il passare delle ore si stanno raccogliendo in cortile -. Due bravissime persone, non hanno mai avuto discussioni. Persone normalissime". "La vediamo tutti i giorni qui con i nipoti, oppure affacciata alla finestra mentre fuma una sigaretta", spiega un'altra vicina "nata e cresciuta qui, insieme ai figli". L'uomo era molto conosciuto nel quartiere: lavorava infatti nel negozio di gommista che c'è proprio all'angolo tra via Galluppi e via Giordano Bruno. "Lui è sempre stato un grande lavoratore", aggiungono. E chi abita negli alloggi vicini racconta di "non aver sentito nulla". E di essersi accorti di quanto accaduto solo all'arrivo delle auto della Polizia.

L'arrestato è in questura e sarà interrogato nelle prossime ore. La dinamica non lascia spazio a molte interpretazioni. La donna ha ricevuto una decina di coltellate e si trova al momento in prognosi riservata: nel tardo pomeriggio è entrata in sala operatoria per subire un delicato intervento dai chirurghi d'urgenza dell'equipe del dottor Mauro Santarelli, visto che una coltellata sarebbe risultata particolarmente profonda a livello diaframma e milza.