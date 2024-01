La logistica, un settore in evoluzione

Fino a qualche anno fa con il termine logistica si identificava un settore esclusivamente legato al trasporto di container e prodotti da un punto A ad un punto B. Oggi non è più così e lo stesso termine sta a individuare un settore molto più ampio in cui il trasporto delle merci è sempre presente ma affiancato da variabili che, nel corso del tempo, sono diventate altresì importanti. Insomma il mondo della logistica si è fatto più ampio che mai, ecco perché farsi supportare da un’azienda di logistica e trasporti è importante per organizzare al meglio una qualsiasi attività lavorativa.

NDV Logistics, azienda di logistica e trasporti a Roma

Da quasi due anni NDV Comunicazione ha dato vita allaper fornirea tutte quelle aziende che hanno bisogno di organizzare al meglio tutta la parte relativa ai trasporti, per poter incrementare il loro ritorno d’investimento (ROI). Oltre ad offrire i, il nostro team di professionisti supporterà i clienti in tutti icon l’obiettivo di fornire un servizio all inclusive che possa garantire i migliori risultati. La nostra consulenza è da intendersi a 360 gradi. Siamo infatti in grado di offrire numerosi servizi, dallo studio fattibilità alla identificazione dei mezzi di trasporto più idonei, dalla identificazione dei mezzi di sollevamento e movimentazione alla supervisione con personale qualificato per assicurare il caricamento e la movimentazione in sicurezza dei carichi eccezionali. E ancora ci occupiamo di formalità doganali, certificati di origine, certificati di fumigazione, ottenimento autorizzazioni. Il tutto all’insegna dellae dellaperché quello che miriamo a creare è unocon il cliente che ci dimostra fiducia, affidandosi a noi. Abbiamo infatti sviluppato un network diretto con i nostri clienti e ci riteniamo assolutamente in grado di ottimizzare i processi logistici e i relativi costi, garantendo un servizio di alta qualità e spedizioni puntuali all’insegna della sicurezza. Vogliamo che ogni cliente si senta compreso e sopportato, per questo motivo proponiamo soluzioni personalizzate: conosciamo bene il mercato delle vendite online e sappiamo individuare la migliore strategia da mettere in atto per ogni attività. Contattate dunque la nostra azienda di logistica e trasporti per un preventivo. Saremo lieti di rispondere a ogni vostra domanda e iniziare un rapporto di collaborazione con voi.