Pompe funebri Bologna: un aiuto concreto per organizzare un funerale

Organizzare un funerale non è una cosa semplice perché sono veramente tanti gli aspetti a cui pensare. Il dolore e il disorientamento che caratterizzano le ore immediatamente successive ad un lutto, inoltre, rendono tutto ancora più faticoso e difficile. Si vorrebbe solo chiudersi nel dolore per la perdita di una persona cara e invece c’è da fare fronte a una serie di questioni necessarie per poter organizzare una cerimonia funebre. Anche perché in Italia non c’è l’abitudine di lasciare, quando si è in vita, disposizioni circa il proprio (futuro) funerale; e così chi resta deve davvero pensare a tutto, senza sapere se effettivamente quello che potrà mettere in piedi sarà il funerale “giusto” per la persona scomparsa. Ecco che in un momento come quello del lutto, potersi far consigliare da qualcuno di esperto può fare la differenza. Taffo è, tra le agenzie di pompe funebri Bologna, quella che può mettere al servizio del cliente tutta la sua esperienza per organizzare una cerimonia funebre che tenga conto di tutti gli aspetti utili. Rivolgetevi alla nostra sede situata in via Toscana 58F, nella zona residenziale denominata San Ruffillo; i nostri collaboratori saranno lieti di potervi aiutare in un momento così delicato.

Pompe funebri Bologna, scegliere Taffo e la sua esperienza

Taffo Funeral Services è una delle agenzie di pompe funebri a Bologna con la maggior esperienza sul campo. Ci avviamo solo di collaboratori esperti e dotati delle più tecnologiche strumentazioni per poter offrire a tutti coloro che si rivolgono a noi un servizio puntuale e di elevata qualità. Taffo dispone ad esempio di un equipe di preparatori salme addestrati e quotidianamente aggiornati, dotati delle più sofisticate attrezzature per la preparazione e conservazione della salma; per questo motivo è in grado di intervenire con successo anche nei casi più delicati, come in seguito a gravi incidenti. I tempi di intervento garantiti non superano i 90 minuti. Oltre alla preparazione della salma la nostra agenzia di pompe funebri a Bologna offre anche il servizio di allestimento della camera ardente, dal più semplice a quello dotato di standard di eccellenza (Funerali di Stato o personalità pubbliche e private, ad esempio). Su richiesta Taffo Funeral Services mette a disposizione tecnologie innovative per la conservazione efficiente della salma, grazie all’utilizzo di speciali frigoriferi a temperatura controllata.

La cremazione è un altro dei servizi garantiti dalla nostra agenzia funebre; dal 2017 la cremazione è stata estesa anche agli animali, grazie al progetto TaffoPet. Taffo si occupa inoltre della pubblicazione dei necrologi grazie ai rapporti costruiti nel tempo con i maggiori quotidiani italiani. Su richiesta garantisce anche il servizio di dispersione delle ceneri in mare, con la possibilità di organizzare escursioni anche di intere giornate o, su richiesta, di 48 ore. Anche la diamantificazione delle ceneri è uno degli esclusivi servizi forniti da Taffo.