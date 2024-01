A un anno dalle elezioni ecco i numeri dei parlamentari torinesi: la senatrice Ambrogio (FDI) fa il 100%, Fassino tra i peggiori

Le presenze in Parlamento vengono conteggiate tramite numero di votazioni effettuate sul totale, ovvero 4.359 per la Camera e 3.542 per il Senato, alle quali vengono aggiunte le cosiddette "missioni", cioè le assenze per incarichi istituzionali e, nel caso dei senatori, anche i "congedi", cioè le assenze richieste per iscritto al presidente del Senato e che non vanno a determinare il raggiungimento del numero legale.

Il record di 100% di presenze va alla senatrice di Fratelli d'Italia Paola Ambrogio che proprio a fine maggio si era dimessa da consigliera comunale di Torino per impegnarsi maggiormente nel suo ruolo a Roma. Anche per gli altri eletti a Torino i numeri sono comunque positivi, tutti vicini al 100%. Francesco Verducci (PD) è stato presente o in missione per il 99,52% delle votazioni, Lucio Malan (FDI) per il 98,73%, Elisa Pirro (M5S) per il 98,48% e il vincitore del collegio uninominale di Torino Andrea Giorgis (PD) per il 98,14%. Non sono presenti i dati, a causa dei loro ruoli, della vicepresidente del Senato Anna Rossomando (PD) e del Ministro alla pubblica amministrazione Paolo Zangrillo (FI), eletto ad Alessandria e in alcuni comuni del torinese.

Meno ligi invece i deputati, che riportano numeri comunque alti ma con alcuni chiaroscuri. Il più assenteista è stato il deputato di Forza Italia Roberto Pella, che con 2.514 votazioni e 338 missioni ha registrato una percentuale del 65,43%. Non è stato eletto a Torino ma in Veneto l'ex sindaco Piero Fassino, che col suo 68,36% risulta il secondo peggiore tra i "torinesi". Sotto all'80% si trovano poi soltanto la deputata di Azione Daniela Ruffino (74,05%) e quello del Movimento 5 Stelle Antonino Iaria (75,02%). L'ex sindaca Chiara Appendino (M5S) ha registrato l'80,25% di presenze mentre l'ex ct di pallavolo Mauro Berruto (PD) il 93,28%. Tutti sopra il 90% i tre eletti nei collegi uninominali di Torino: Riccardo Magi di +Europa (93,12%, di cui ben il 43,06% registrate come missione), Augusta Montaruli di Fratelli d'Italia (92,66%) e la consigliera comunale della Lega Elena Maccanti (91,14%). Ma il deputato con meno assenze è risultato essere Marco Grimaldi (Alleanza Verdi Sinistra), che con 4.348 votazioni (e nessuna missione) ha raggiunto il 99,75% di presenze, saltandone solamente 11.