"Un'altra idea di ordine pubblico": se ne parla il 15 gennaio alla Fabbrica delle "e"

La finalità dell'incontro è riassunta nel titolo. La tutela dell'ordine pubblico, inteso come garanzia di sicurezza dei cittadini, è un obiettivo per ogni società. Ma l'obiettivo può essere perseguito in diversi modi. Da tempo, nell'immaginario collettivo, si tende ad associarlo a schieramenti di polizia in assetto antisommossa che si oppongono a folle di manifestanti. Tale immagine corrisponde spesso, in particolare a Torino, alla realtà. Ma è una visione parziale e deformata.

Il presidio principale della tranquillità dei cittadini non sta nel testo unico di pubblica sicurezza ma in politiche e pratiche tese a promuovere il confronto, a favorire forme di aggregazione, a dare un posto anche al conflitto sociale e al "disordine". Tale prospettiva è stata ed è perseguita in diverse realtà con esiti soddisfacenti, preferibili a quelli prodotti dallo scontro frontale e da una repressione indiscriminata. Di questo discuteranno, nell'incontro, protagonisti a vario titolo del settore: criminologi, giuristi, operatori sociali, magistrati, avvocati, operatori di polizia. Parteciperà all'incontro anche l'assessora alla polizia locale e alle politiche della sicurezza della Città di Torino, Gianna Pentenero.