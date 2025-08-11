Meteo, Ferragosto porta con sé il grande caldo: sarà una settimana di fuoco per i torinesi

Caldo intenso per tutta la settimana ferragostana. Questa forte ondata di calore è destinata a dura a lungo, almeno per tutta la settimana di Ferragosto. Le temperature saranno ben oltre la media del periodo e ci sarà poco spazio per l'instabilità.

A Torino quindi avremo questa situazione: fino a domenica 17 agosto il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Isolati fenomeni piovosi saranno possibili principalmente sul settore alpino, ma più al confine con la Francia, in particolare tra mercoledì e giovedì.

Le temperature saranno ancora oltre le medie del periodo per tutta la settimana. Le massime saranno in prevalenza comprese tra i 33 e i 37 °C e le minime tra i 22 e i 24 °C. Saranno giornate caratterizzate da afa grazie all'elevata umidità presente al suolo, per cui bisognerà fare attenzione ai colpi di calore.

I venti saranno generalmente assenti o deboli in prevalenza nordorientali.

Da lunedì 18 agosto la tendenza per la settimana prossima resta ancora incerta, questa ondata di calore potrebbe durare ancora qualche giorno, ma i modelli non sono ancora ben allineati, per cui dobbiamo attendere i prossimi aggiornamenti.

