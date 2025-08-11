Un chilometro di lungomare e spiagge: mare, divertimento e relax in estate a Vallecrosia (Foto e video)

Mare, divertimento e relax in estate a Vallecrosia, una tranquilla città costiera della provincia di Imperia caratterizzata da un chilometro di lungomare e di spiagge sia libere che private.

La passeggiata a mare, percorribile sia dai pedoni che dai ciclisti, visto che accanto al marciapiede è stata realizzata anche una pista ciclabile, è ricca di ristoranti, bar e gelaterie. "La peculiarità di Vallecrosia è che ha oltre il 60 per cento di spiaggia libera. Ci sono spiagge libere, attrezzate e stabilimenti balneari ma anche un'area dedicata agli amici a quattro zampe. Abbiamo un parco giochi per bambini con i gonfiabili. Sul lungomare ci sono molte manifestazioni enogastronomiche, di divertimento e i tradizionali fuochi d'artificio" - fa sapere il sindaco di Vallecrosia Fabio Perri - "Abbiamo un mare di qualità con acqua limpida e azzurra".

Una cittadina che punta a mettere a disposizione di abitanti e turisti sempre più servizi. "Il prossimo anno ci sarà un grande sviluppo sulle spiagge libere, specialmente quelle a concessione comunale" - svela il primo cittadino - "Attrezzeremo le spiagge di spogliatoi e armadietti chiusi a chiave, dove poter depositare i propri oggetti per poter venire al mare in sicurezza. L'accesso alle spiagge, inoltre, è ricco di posti auto".