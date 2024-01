Come gestire al meglio gli investimenti in ambito immobiliare? La rilevanza di Affitto Pro e Unico Immobiliare

Nel dinamico mondo dell'immobiliare, Top Rent Srl, guidata dall'esperto Riccardo Biolo, si distingue grazie a due iniziative chiave: Affitto Pro e Unico Immobiliare. Questi brand rappresentano l'avanguardia nell'innovazione e nella personalizzazione nel settore, fornendo soluzioni mirate e di qualità per rispondere alle esigenze di un mercato in continua trasformazione.

Affitto Pro: una visione che trasforma il modo di approcciarsi alle locazioni

Affitto Pro emerge nel panorama immobiliare grazie ad un servizio personalizzato e completo, che spazia dalla ricerca e selezione all'eventuale ristrutturazione degli immobili, fino alla loro completa gestione. Il modello proposto, infatti,, senza la necessità di gestire personalmente ogni dettaglio e step del processo.

Il punto di forza di Affitto Pro sta proprio nell’ottimizzazione dei rendimenti. Superando il tradizionale 3-4%, mira a rendimenti più elevati, tra il 7-8% o più, grazie a soluzioni di affitto breve o dedicate agli studenti. Parliamo, dunque, di un approccio che risulta particolarmente vantaggioso per investitori di piccole e medie dimensioni che cercano una gestione professionale per ridurre i rischi di insolvenza, offrendo un'alternativa più sicura rispetto agli affitti tradizionali.

Senza scordare, inoltre, che Affitto Pro elimina la necessità di interfacciarsi con le figure professionali attive nel settore, semplificando notevolmente il processo di investimento e permettendo agli investitori di godere di soluzioni immobiliari personalizzate, senza doversi preoccupare degli aspetti gestionali.

Attualmente già attivo in 6 città e con piani di espansione a 12 entro il prossimo anno, Affitto Pro dimostra una crescita significativa e un'accoglienza favorevole del mercato al suo modello di business. Parte del gruppo Safebox, gestisce circa 400 contratti di locazione annuali, una cifra che testimonia la fiducia e la solidità raggiunta nel settore.

Unico Immobiliare: l’opzione che offre dinamismo ed efficienza nel real estate

Moderna e innovativa, Unico Immobiliare . Ha dato forma ad un processo strutturato in diverse fasi, con l’obiettivo di chiudere le vendite in 150 giorni. In questo modo, il brand propone soluzioni personalizzate che si distaccano dalle offerte standardizzate delle agenzie tradizionali. Unico Immobiliare si impegna a fornire un servizio altamente professionale e su misura, pensato per far fronte alle esigenze specifiche di ogni cliente.

Infatti, per Unico Immobiliare ogni immobile è diverso e speciale, con necessità di un piano di comunicazione e marketing specifico, che ne sappia valorizzare i punti di forza, al fine di massimizzare il valore e ridurre i tempi di vendita.

Attraverso sistemi specifici come home staging, virtual home staging, rendering, campagne Facebook e Google, video, videotour ed eventi open house è possibile proporre sul mercato l’immobile nel migliore dei modi. Ne viene così data la massima visibilità, attirando un maggior numero di clienti e potendolo quindi vendere al meglio.

Riccardo Biolo: un percorso di innovazione e leadership nel settore immobiliare

, figura a capo di Top Rent Srl e del gruppo Safebox, si afferma come un imprenditore visionario nel settore immobiliare. Dopo la laurea in Ingegneria Gestionale all'Università di Padova nel 2004, ha percorso un cammino professionale ricco di esperienze significative, sviluppando un metodo efficace per la gestione di oltre 400 unità abitative nel Nord Italia. Autore di diversi libri sul tema della gestione immobiliare, diventati bestseller su Amazon, Biolo ha consolidato con successo la sua reputazione come esperto nel settore.