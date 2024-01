San Donato invasa dai rifiuti, la petizione arriva in Comune. Amiat al lavoro per migliorare le eco-isole

La raccolta firme per risolvere i problemi di rifiuti di San Donato è arrivata in Comune. Trecento e tre cittadini residenti hanno firmato la petizione per chiedere alle istituzioni di riorganizzare la modalità di raccolta rifiuti della parte bassa del quartiere (cioè quella Nord) che non riesce a trovare soluzione. Dal 2021, infatti, nella zona sono presenti ecoisole, ovvero cassonetti utilizzabili solo dai residenti con l'utilizzo di una tessera, che finiscono per essere inondate di rifiuti che finiscono alla base delle campane e per strada.

I firmatari hanno chiesto l'incremento dei passaggi da parte di Amiat, la razionalizzazione degli interventi per rimuovere i rifiuti abbandonati in strada e ogni intervento necessario a risolvere un problema ormai strutturale. La petizione è stata discussa in Commissione ambiente alla presenza della prima firmataria, dell'assessora all'ambiente Chiara Foglietta e dei tecnici Amiat.