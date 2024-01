Shiba Inu, Dogecoin e Pepe registrano aumenti di prezzo mentre il token Sponge cresce seguendo la stessa tendenza

È stata una settimana intensa per gli investitori di criptovalute, con gli eventi legati all'hacking del Twitter della SEC e la storica approvazione degli ETF Bitcoin spot che hanno generato enorme interesse.

Questo fervore intorno agli ETF ha influenzato l'andamento dei prezzi anche nel settore delle meme coin, con Shiba Inu (SHIB), Dogecoin (DOGE) e Pepe (PEPE) che hanno registrato notevoli guadagni.

C'è stato anche un aumento della domanda da parte degli investitori per token meno noti, tra cui Sponge V2 (SPONGEV2), che continua a suscitare interesse in vista della sua imminente quotazione in exchange.

Le meme coin stanno vivendo un notevole aumento dopo l'approvazione di un ETF Bitcoin spot

Quasi tutte le meme coin hanno registrato consistenti guadagni nelle ultime 24 ore, spinte dall'approvazione di un ETF Bitcoin spot.

Shiba Inu è stata una delle migliori performer, aumentando di quasi il 12% da ieri, raggiungendo $0,0000104.

Insieme a Shiba Inu, anche Dogecoin sta registrando un trend positivo, con un aumento dell'11% nello stesso periodo.

SHIB e DOGE hanno aggiunto milioni alle rispettive capitalizzazioni di mercato, attirando oltre $1,1 miliardi di volume combinato di trading spot.

Tuttavia, gli aumenti di prezzo per queste due meme coin risultano inferiori rispetto a PEPE, che ha registrato un notevole aumento del 21% nelle ultime 24 ore.

Attualmente, PEPE si aggira intorno al livello di $0,00000142, segnando un repentino cambiamento rispetto al momento ribassista della prima settimana del 2024.

Nonostante PEPE sia ancora considerevolmente al di sotto del suo massimo storico di maggio 2023, l'aumento di prezzo è stato ben accolto dai detentori a lungo termine.

Resta da vedere se il momentum del mercato delle meme coin rimarrà sostenuto, ma al momento, l'approvazione di un ETF Bitcoin spot sembra aver rinnovato l'attenzione verso il settore.

La domanda sul mercato agisce come catalizzatore per l'aumento di SHIB, DOGE e PEPE

Ci sono diverse ragioni per cui le meme coin trarrebbero beneficio dall'approvazione degli ETF, anche se non vi è una correlazione diretta.

Innanzitutto, l'approvazione degli ETF ha portato a un aumento della copertura mediatica mainstream dell'intero mercato delle criptovalute.

Questa attenzione si è riversata su meme coin popolari come Shiba Inu e Dogecoin, stimolando la domanda degli investitori.

In secondo luogo, l'approvazione segnala una più ampia accettazione delle criptovalute come classe di attività valida.

Le meme coin traggono vantaggio da ciò, poiché rafforza la loro legittimità agli occhi sia dei nuovi che degli investitori più esperti.

Infine, sviluppi normativi favorevoli, come l'approvazione degli ETF, spesso si traducono in un sentimento più "a favore del rischio" da parte degli investitori.

Ciò è evidenziato dal Crypto Fear & Greed Index che si attesta a 76, indicando un livello di "avidità estrema".

Naturalmente, questo atteggiamento più propenso al rischio è una buona notizia per le meme coin, poiché gli investitori sono più inclini a esplorare questi asset più rischiosi alla ricerca di rendimenti.

Sponge V2 si afferma come una stella emergente con $4 milioni bloccati nel meccanismo stake-to-bridge

Questo token, che sta capitalizzando sull'attuale rialzo del mercato delle criptovalute, sta attirando notevole attenzione e l’interesse degli investitori.

L'emergere di Sponge V2 sembra sincronizzato in modo ottimale, poiché si inserisce nell'interesse crescente degli investitori per le meme coin ad alto rischio e alto rendimento.

Per chi non ne fosse a conoscenza, Sponge V2 è la versione "next-gen" del token originale Sponge (SPONGE), che ha fatto il boom a maggio 2023.

Al suo apice, SPONGE vantava una capitalizzazione di mercato superiore a $100 milioni, e più di 13.000 persone in tutto il mondo detenevano il token.

Anche se il valore di SPONGE è diminuito dal suo massimo storico, i dati di Etherscan.io mostrano che ci sono ancora 12.330 detentori, il che indica che la community continua a credere nel futuro del progetto.

Questa costante attenzione costituisce una solida base per il lancio di Sponge V2, consentendogli di sfruttare la già consolidata base di utenti su piattaforme come Twitter e Telegram.

Inoltre, dato che Sponge V2 sarà parte di un imminente gioco basato su blockchain a tema SpongeBob, è pronto a cogliere le opportunità offerte dal promettente mercato delle criptovalute.

Come descritto nel whitepaper del progetto, al momento l'unico modo per ottenere SPONGEV2 è mettere in staking SPONGE, che ricompenserà gli investitori con il token V2.

Con quasi $4 milioni di SPONGE messi in staking in appena un mese, l'interesse intorno a SPONGEV2 è in aumento, rendendolo una sorta di "gemma nascosta" nel mondo delle meme coin, che gli investitori potrebbero voler tenere d'occhio.