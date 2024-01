Un alloggio prende fuoco a Mathi, salvi per miracolo una donna e tre bambini [VIDEO]

I vigili del fuoco del comando di Torino sono intervenuti questa mattina a Mathi per l'incendio di un alloggio. Poco prima delle 11, le fiamme hanno coinvolto un'abitazione nella piazza Caporossi, nel centro del paese. All'interno, una donna con tre bambini è riuscita ad uscire in tempo.

La squadra "21" della centrale e quelle dei volontari di Mathi, San Maurizio Canavese e Lanzo hanno controllato la propagazione del rogo. È stata utilizzata anche l'autoscala, che ha permesso di isolare il fronte dell'incendio alla parte di copertura a ridosso dell'appartamento.

Sul posto, oltre al carro autorespiratori, il funzionario di guardia ha coordinato il personale. Erano presenti anche i Carabinieri della locale stazione, il sindaco e il tecnico del Comune, oltre al soccorso sanitario che ha preso in cura la donna ferita per un'ustione alla mano. Il nucleo investigativo antincendi sta accertando le cause del rogo. In questo momento, proseguono le attività di messa in sicurezza dello stabile, anche con la collaborazione dei tecnici delle società energetiche.