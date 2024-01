Folkclub: il concerto Maestrale con Filippo Gambetta, Sergio Caputoe Fabio Vernizzi

Venerdì 19 gennaio alle ore 21.30 al FolkClub, il concerto Maestrale

con Filippo Gambetta (organetto diatonico), Sergio Caputo (violino)

e Fabio Vernizzi (pianoforte).



Un affascinante progetto musicale costruito sulle note di organetto, violino e pianoforte, attraverso composizioni originali e temi tradizionali arrangiati in modo nuovo. Attivo dal 2017, Maestrale conduce gli ascoltatori lungo un coinvolgente e articolato itinerario sonoro, che lambisce le musiche da ballo di Bretagna e Francia centrale, il valse "musette", ma anche lo choro brasiliano e la musica tradizionale dell'Appennino ligure. Filippo, Sergio e Fabio sono tre figure tra le più rappresentative del panorama musicale ligure nell'ambito della musica di confine tra world music, new music e jazz. L'album d’esordio del progetto, dal titolo omonimo e pubblicato per Visage Music nel 2019, è stato proposto da numerose radio nazionali europee. L'album è stato inciso dalla prima formazione di Maestrale, che vedeva alla chitarra classica Carmelo Russo, scomparso prematuramente nell’autunno 2020. “Circo Carnevale” è l’album che l'attuale formazione pubblica nel 2022 per Visage Music e che è stato presentato alla trasmissione radiofonica La Stanza della Musica (RaiRadio Tre) e in numerose rassegne italiane ed europee, tra cui Gezmataz Genova, Alpisonanti, WoW Folk Festival Castelfidardo, Festival Crinali, Civitella Alfedena Folk Festival, Etétrad, Concerti all’Abbazia di S.Fruttuoso di Camogli, Suq Genova, Festival di Musica Popolare di Forlimpopoli, La Notte della Taranta (Concerti AltraTela), Il Lago Cromatico, BorgoSonoro, Combin En Musique, Festival in una Notte d’Estate, Zap Fest, Rassegna Via Adriatica, Festa dei due Fiumi, Radicondoli Festival, Festival Internazionale di Poesia di Genova, Lucerne Festival In den Strassen, Heiden Festival.