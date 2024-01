Mirafiori adesso tira il freno a mano: tre settimane di stop produttivo per la 500 elettrica. E' calata la domanda

Una doccia fredda, che arriva in un periodo in cui lo storico stabilimento torinese ex Fiat è tornato sulla bocca di tutti. Un po' per la ricorrenza dei 13 anni dal referendum voluto dall'allora ad, Sergio Marchionne, per cambiare le condizioni di lavoro in cambio di piena produzione. Tema su cui Fiom ha celebrato anche un convegno venerdì scorso. Un po' per i dati - elaborati da Fim Cisl - in cui si notava come, rispetto alle attese, proprio la produzione della 500 elettrica avesse subito una frenata, in chiusura di 2023, andando a peggiorare le previsioni sul polo torinese.

"Mirafiori è in agonia"

"Il 2024 non poteva iniziare peggio di così - dice Edi Lazzi, segretario generale della FIOM-CGIL di Torino -. Dopo lo stop per un intero mese a scavallo dell’anno, ecco che arriva la nuova comunicazione di cassa integrazione. Sono numeri inquietanti, tanto più alla luce dello sbarco nel mercato statunitense della 500 elettrica. Mirafiori è in agonia, è necessario darle ossigeno con nuove produzioni. Questo è un altro segnale che mi fa sostenere che abbiamo fatto bene con Fim e