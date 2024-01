Centinaia di scarpe insanguinate per la Palestina: di fronte al Comune il presidio di "Torino per Gaza"

Centinaia di scarpe sporche di sangue in solidarietà al popolo palestinese. Il coordinamento 'Torino per Gaza' ha protestato di fronte al Comune per chiedere che le istituzioni esprimano vicinanza agli abitanti della Striscia , colpiti degli attacchi di Israele. Dalle ore 13 di oggi 15 gennaio, gli attivisti hanno cosparso piazza Palazzo di Città di calzature e "cadaveri" - anche di bambini - chiusi in teli bianchi sporchi di rosso, a indicare la crisi umanitaria in atto e i più di 23mila morti e 60mila feriti, secondo i dati delle Nazioni Unite. Un plastico raffigurante le case distrutte dai razzi ha completato la scena, insieme a bandiere e striscioni, intorno al Monumento al Conte Verde.

L'obiettivo del presidio era quello di sollecitare il Comune di Torino a rilasciare una nota di solidarietà per i civili palestinesi e richiedere il cessate il fuoco, mettere in atto una rete di aiuti e realizzare un corridoio umanitario per aiutare i malati molto gravi che a Gaza non possono avere le cure necessarie, proprio nei giorni in cui Israele è imputato al tribunale internazionale dell'Aia per genocidio. "Io sono egiziano - ha detto durante il presidio un manifestante del movimento - ma anche gli stati arabi sono complici di questo genocidio, un applauso al Sudafrica che ha portato avanti questa accusa. Ricordiamo che Torino è gemellata con la città di Gaza".

A posizionare alcune scarpette anche la capogruppo in Consiglio Comunale di Sinistra Ecologista Alice Ravinale, il cui gruppo ha sostenuto la creazione del corridoio sanitario.