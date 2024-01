Bruino, famiglia intossicata dal monossido di carbonio: in quattro finiscono all'ospedale

Bruino, famiglia intossicata dal monossido: in quattro finiscono all'ospedale San Luigi

Momenti di paura nella mattinata appena trascorsa a Bruino. In via Cascina Nuova una famiglia di quattro persone è stata ricoverata all'ospedale San Luigi di Orbassano per un'intossicazione da monossido di carbonio.

Intervenuti Vigili del fuoco, ambulanze e carabinieri

L'allarme è partito dalla stessa famiglia che ha chiamato il 112 segnalando alla centrale operativa difficoltà respiratorie. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco, assieme ai sanitari del 118 e ai carabinieri.

Ancora da stabilire cosa abbia causato la perdita di monossido. Padre, madre e i due figli finiti tutti al San Luigi non sono fortunatamente in gravi condizioni.