Il Museo Hzero dei trenini di Firenze ferma a Torino: un viaggio da Agatha Christie a Claude Monet

Il Museo Hzero di Firenze sarà ospite a Torino per un incontro dedicato al mondo dei treni nell'arte e nella cultura.

L'appuntamento è per mercoledì 17 gennaio alle ore 19. Il museo fiorentino sarà all'incontro "La Ferrovia" presso il centro culturale Diagon Hall in via San Domenico 47, a pochi passi dalla stazione di Porta Susa.