"Keep Moving - Direzione Futuro", a Bruino il seminario conclusivo

Keep Moving - Direzione Futuro, il triennio di co-progettazione in materia di Giovani e Lavoro dei Comuni di Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino e Volvera coordinato dalle Cooperative Sociali Madiba e Orso, giunge a conclusione. Giovedì 21 Dicembre 2023 si è svolto presso l'auditorium del Liceo Amaldi-Sraffa di Orbassano il JobDay che ha coinvolto oltre 100 giovani dell'Istituto Superiore ad indirizzo tecnico.



I giovani coinvolti nei percorsi PCTO hanno avuto durante la mattinata l'opportunità di incontrare i servizi territoriali quali: Agenzie Formative – CIOFS, CASA di CARITA’ CFIQ; Agenzie per il lavoro - ADECCO, RANDSTAD, SINERGYE, GI GROUP, CENTRO PER L’IMPIEGO DI ORBASSANO ED ANTENNA DI BEINASCO; servizi INFORMAGIOVANI/LAVORO dei 6 comuni, e OOP della Regione Piemonte (Obiettivo Orientamento Piemonte) e di ANPAL. I giovani hanno inoltre partecipato ad un laboratorio gestito dal Centro per l’Impiego in collaborazione con l'azienda Galup di Pinerolo e ad un laboratorio per la stesura del Curriculum.