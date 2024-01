17 alberi a rischio caduta in corso Belgio: "Abbattuti a breve". Da febbraio il 15 torna tram su tutto il percorso

Diciassette alberi di corso Belgio devono essere abbattuti con urgenza perché a rischio caduta. Gli interventi di taglio prenderanno il via la prossima settimana e dovranno essere completati entro il 12 febbraio, quando Gtt ha intenzione di ripristinare il 15 tram su tutto il tradizionale percorso da piazza Coriolano (Sassi) a via Brissogne.

33 alberi a rischio caduta

Il progetto di rinnovamento dell'alberata è stato temporaneamente sospeso dopo che un gruppo di residenti si è rivolto al Tribunale di Torino. In attesa del pronunciamento del giudice la Città ha fatto delle attività di verifica sulle piante ed il verdetto è netto: 33 alberi, su 236 totali, presentano delle problematiche.

Abbattimento e potatura

"Diciassette alberi - ha spiegato l'assessore comunale al Verde, Francesco Tresso - sono stati classificati in "classe D" e necessitano di un immediato abbattimento". I restanti 16, giudicati di pericolosità elevata, saranno sottoposti a potatura, rimozione delle branche e consolidamento.

Gli alberi abbattuti, come ha chiarito Tresso, al momento non saranno sostituiti per due motivi: il primo è che il Comune attende il giudizio del tribunale. In secondo luogo, quando verranno piantumati i nuovi arbusti, è previsto anche un arretramento più vicino alle abitazioni. "Abbiamo deciso di non ripiantumare subito - ha spiegato l'esponente della giunta - perché l'alberatura risulterebbe disallineata e a zig zag".

"Garantire l'incolumità"

Negli scorsi mesi era nato il Comitato in difesa degli alberi di corso Belgio, che aveva dato il via ad un sit-in permanente accanto al cinema "Fratelli Marx". Gli attivisti erano arrivati anche a salire sugli aceri per difenderli dal taglio, sino al ricorso. "Vogliamo comunicare alla cittadinanza - ha concluso Tresso - che noi stiamo operando con finalità di garantire l'incolumità. Non ci sottriamo ad alcun tipo di confronto".

Tram 15

Le operazioni di potatura ed abbattimento, su cui occorre il via libera del Tribunale, inizieranno la prossima settimana e dureranno circa 10-15 giorni. Contestualmente verranno tagliati alcuni rami sugli altri alberi, come richiesto da Gtt. L'azienda di corso Turati punta a riattivare per il 12 febbraio il tram 15 su tutto il tracciato, dal capolinea di piazza Coriolano a via Brissogne.