Alberi corso Belgio, Lo Russo: "Attendiamo consulenza per decidere come procedere"

Il destino degli alberi di corso Belgio sarà deciso da un consulente tecnico esterno nominato dal Tribunale di Torino. Sarà lui a decidere se salvare o meno gli aceri dal taglio. Ed il Comune attende il risultato per decidere come far procedere il cantiere dell'asse che collega Lungo Po a corso Tortona.

"È chiaro - ha sottolineato il sindaco Stefano Lo Russo, questa mattina ai microfoni di radio Jukebox - che a valle dell’esposto dei cittadini, il giudice ha deciso di commissionare una consulenza tecnica, che dovrà valutare lo stato di questi alberi".

"La Città ha fatto le sue valutazioni: attendiamo di avere i risultati di questa consulenza tecnica. Sulla base di quest'ultima decideremo come procedere, nell’ottica di includere le migliore strategie per la citta", ha concluso il primo cittadino.