Scuole al freddo, controlli sul riscaldamento all’VII Marzo di Settimo e al Faccio di Castellamonte

I tecnici della Getec, la ditta incaricata dalla Città metropolitana della gestione degli impianti di riscaldamento in tutte le scuole di sua competenza, hanno effettuato nell giornata del 17 gennaio due controlli in loco all’VII Marzo di Settimo e al Faccio di Castellamonte, dopo che gli studenti avevano protestato per i disagi causati dal mancato riscaldamento nelle loro scuole.

Temperature nella norma all’Istituto VIII Marzo di Settimo

Il controllo ambientale nei locali dell’Istituto VIII Marzo di Settimo, effettuato questa mattina ha rilevato temperature nella norma a tutti i piani, e lievemente più basse nel seminterrato.

Il controllo in loco è stato effettuato dopo che gli studenti avevano manifestato per protestare in relazione ai disagi sul riscaldamento. La rilevazione di oggi, mercoledì 17 gennaio, è n linea con quelle a distanza che sono state effettuate dall’8 gennaio e che non avevano rilevato anomalie.

All’artistico del Faccio di Castellamonte controllo sul teleriscaldamento

Alcune valvole che creano problemi di temperatura a un piano della palazzina in cui è ospitato il Liceo artistico dell’Istituto Faccio di Castellamonte verranno sostituite. Ieri gli studenti avevano protestato per le basse temperature e oggi è stato effettuato un ulteriore controllo dai tecnici della Getec che hanno rilevato un problema di mandata del teleriscaldamento.

Il telecontrollo del riscaldamento nella scorsa settimana non aveva rilevato temperature fuori della norma.