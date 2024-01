Agenzia funebre Roma, Exequia al servizio dei clienti

Exequia è un’agenzia funebre a Roma che si distingue per professionalità e affidabilità, due caratteristiche che non possono proprio mancare nel campo dei servizi funebri. Chi è stato colpito da un lutto e si trova dunque costretto ad affrontare un forte dolore, deve avere la certezza di potersi affidare a qualcuno di competente per delegare tutto ciò che concerne l’organizzazione di una cerimonia funebre. Gli aspetti a cui pensare infatti sono numerosi e in un momento di grande confusione e fragilità emotiva, sapere di poter contare su un team di professionisti è una sorta di consolazione. L’agenzia funebre Roma, Exequia, si avvale solo dei migliori professionisti della Capitale per garantire ai suoi clienti un servizio di alta qualità. Siamo presenti non solo a Roma ma anche in tutto il centro Italia con un totale di 8 sedi, coordinate dalle agenzie operative di Roma, Lavinio e Nettuno. Potrete contattarci 24 ore su 24, tutti i giorni compresi festivi e pre-festivi. Garantiamo infatti un servizio di pronto intervento in modo da potervi essere utili in qualsiasi circostanza e in qualsiasi momento. I nostri collaboratori risponderanno alle vostre richieste e si attiveranno per fare in modo di realizzare qualsiasi vostra volontà circa l’organizzazione della cerimonia funebre. L’empatia è una delle qualità che contraddistingue il nostro lavoro perché conosciamo l’importanza di sentirsi compresi e ascoltati in un momento di forte difficoltà.

Tutti i servizi funebri offerti da Exequia

Proprio in virtù del fatto che ci avvaliamo solamente dei migliori professionisti, siamo in grado di garantire a chi si rivolge a noi un ampio ventaglio di servizi. Dalla preparazione della salma, resa possibile dai migliori esperti di tanato-estetica disponibili sul mercato, all’allestimento della camera ardente, personalizzato sulle preferenze del cliente. E ancora, cremazione e diamantificazione delle ceneri, esclusivo servizio garantito dalla nostra agenzia funebre di Roma grazie alla preziosa collaborazione con il gruppo svizzero Algordanza. Exequia offre poi anche assistenza legale a tutte quelle famiglie che hanno perso una persona cara, vittima di un incidente o di un caso di malasanità. E inoltre, consapevoli di quanto sia difficile superare il vuoto lasciato dalla perdita di una persona cara, garantiamo ai nostri clienti anche la possibilità di usufruire di un sostegno psicologico al fine di elaborare nel miglior modo possibile il lutto. Rivolgetevi a Exequia, saremo lieti di fornirvi tutto il vostro aiuto per sostenervi in un momento davvero difficile.