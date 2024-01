Mirafiori e non solo: la Fiom lancia su Facebook "Catena di smontaggio", il video sul destino industriale di Torino

Torino "città industriale". Una definizione che sembrava scolpita nella roccia, ma gli ultimi decenni hanno dimostrato quanto questa definizione possa invece essere decisamente messo in dubbio.



Un dubbio che si pone anche la Fiom Cgil di Torino, che dopo aver ricordato i 13 anni dal referendum-Marchionne a Mirafiori (e non solo), adesso torna alla carica con una nuova iniziativa diffusa tramite i social network.



In particolare, questa sera alle 21.15, andrà in onda in diretta sulla pagina Facebook del sindacato il video "Catena di smontaggio", Si tratta di uno speciale dedicato interamente alla situazione economica di Torino. "Cosa è successo negli ultimi 20 anni a Torino? Torino è ancora una città industriale? L'automobile e Mirafiori sono ancora centrali per la sua economia? Quale futuro immaginare per rilanciare la città? Sono queste le domande a cui tenteremo di rispondere con voci che arrivano direttamente dalle fabbriche e dal mondo del lavoro", spiega Edi Lazzi, segretario generale di Fiom Cgil Torino.