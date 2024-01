CHEFilm!: all'Uci Lingotto si cena al cinema con gli chef Alexander Robles, Stefano Sforza e Alessia Rolla

Mercoledì 24 gennaio, alle ore 19.30, all’UCI Cinema Lingotto si terrà la prima edizione dell’evento CHEFilm! Si Cena al Cinema.

L’obiettivo dell’appuntamento è associare due mondi solo apparentemente distanti, ma che in realtà hanno molto da condividere: cinema e gastronomia. Per l’occasione, gli chef Alexander Robles (Azotea), Stefano Sforza (Opera) e Alessia Rolla (Cantina Nicola) porteranno in degustazione al pubblico, seduto in sala come durante una proiezione, un piatto legato a un film, che sarà commentato da Luca Iaccarino, giornalista e moderatore della serata ideata dall’agenzia di organizzazione eventi e comunicazione To Be Events.

Il menù prevede a cura dello chef Alexander Robles di Azotea, Pastrami di lingua di vitello con maionese al chipotle, huacatay e pan brioche fatto in casa è il nome del piatto di Alexander Robles. La scena del film, che verrà svelato solo quella sera, ha come protagonista il pastrami, specialità gastronomica rumena di grande importanza anche negli USA, a base di manzo, maiale o montone.

Si prosegue con la Terrina di pollo al curry berberè di Chef Stefano Sforza, del ristorante Opera. Un piatto che rappresenta a pieno la filosofia di cucina senza sprechi dello chef torinese.

Infine, si conclude con la cioccolata calda al peperoncino di chef Alessia Rolla della Cantina Nicola. La proposta della chef Alessia Rolla, ispirata dalla scena di un celebre film in cui il cibo ha una vera e propria valenza simbolica, sarà il dessert Cioccolata calda al peperoncino con panna aromatizzata al Cointreau.

Per info: https://www.tobevents.it/?gclid=CjwKCAiAkp6tBhB5EiwANTCx1PKqu-8yFb5Xv1pIYYL5Egx0oG5HkJbyog9ExFsQrKKrEdxjyCk39xoCUW0QAvD_BwE