"Per far del bene, occorre farlo bene”, 8000 persone tornate a sorridere con gli Asili Notturni Umberto I [FOTO E VIDEO]

Oltre 8000 interventi effettuati nel corso del 2023, di cui 6.480 su persone adulte (oltre cento in più rispetto allo scorso anno), utilizzando 421 protesi mobili e 32 impianti fissi. Ma una crescita anche delle prestazioni ai minori, fiore all’occhiello dell’organizzazione: quasi mille (987 per la precisione) gli interventi effettuati, 60 protesi mobili e 22 impianti fissi.

I servizi negli anni sono variati - da dormitorio a mensa - passando per l'attività sanitaria con prestazioni offerte alle fasce più povere della popolazione in ambito di medicina generale, oculistica e odontoiatrica .

“ Crediamo in questa iniziativa - ha commentato l’assessore Chiara Caucino - abbiamo aiutato il presidente Rosso ampliando la rete con un centro anche a Biella ed Alessandria e in previsione un ambulatorio anche a Novara. Il sostegno della Regione è cresciuto alla realtà è cresciuto negli anni, crediamo molto nell’odontoiatria e nell’oculistica sociale" .

Come hanno evidenziato il presidente Rosso e il dottor Coscia, intervenire sui denti, per chi non può permetterselo, permette anche di superare degli ostacoli sociali legati, per esempio, all’approccio con il mondo del lavoro, portando l’esempio di un ragazzo, bloccato dal presentarsi a un colloquio per essere assunto proprio per l’insicurezza dettata dalla sua personale condizione dei denti.