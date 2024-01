Le celebrazioni per gli 850 anni dei Valdesi, Lo Russo: "La comunità punto di riferimento importante"

Era il 1174 quando un ricco mercante di Lione fece voto di povertà dando vita al movimento Valdese. In questi 850 anni, uno dei luoghi dove molti di loro si rifugiarono dalle persecuzioni e diedero vita a fiorenti comunità furono le tre Valli Valdesi nel torinese. Per questo, per celebrare l'anniversario, la Città Metropolitana sosterrà un ricco calendario di eventi organizzati dalla Fondazione Centro Culturale Valdese e Chiesa Valdese di Torino per tutto il 2024.

Alla presentazione, il sindaco metropolitano Stefano Lo Russo ha sottolineato l'importanza di questa comunità per il territorio. "La comunità valdese ha rappresentato tanto in tutti questi anni - ha commentato - anche per chi non è valdese e riconosce un punto di riferimento importante per la dimensione comunitaria. Il mondo è in una fase di turbolenza e dimensione complessa da capire, un mondo che sta dimostrando che una serie di equilibri con cui abbiamo imparato a convivere sono in grande cambiamento in Europa e in Medio Oriente. Dentro questa situazione difficile da interpretare dobbiamo cercare quelle che sono le nostre identità, che in quanto tali hanno pilastri valoriali. Credo che oggi la questione sia quella di trovare i punti in comune tra le diverse identità del nostro territorio. Non è annullando la nostra identità che si va verso l'inclusività ma proprio avendo un'identità forte, è bene che ci siano e che siano in dialogo tra loro".

"Il territorio piemontese ha la fortuna di ospitare il cuore della vostra comunità e storia - ha dichiarato la consigliera regionale PD Monica Canalis - Oggi mi vengono in mente le parole fuga, persecuzione e dialogo: sono parole che si adattano purtroppo ad altri contesti del mondo come Iran, Afghanistan, Siria, Eritrea, Nigeria, paesi da cui si fugge e persone che arrivano o aspirano ad arrivare in questo territorio. Credo che abbiamo una responsabilità e spero che questo lavoro di memoria possa avere una ricaduta anche esterna a questo territorio. In Consiglio Regionale è iniziato un dibattito per l'istituzione di una giornata per la libertà di coscienza religiosa. L'idea è riconoscere sotto il profilo civile quello che è accaduto in questo territorio, il Piemonte fu apripista nel nostro paese: è qualcosa da celebrare perché non è solo delle minoranze ma di tutta la cittadinanza".

'Capoluogo' delle Valli Valdesi, Torre Pellice sarà luogo di molte delle celebrazioni. "Parliamo di una comunità che ha sofferto negli anni in ogni tempo e luogo - le parole del sindaco Marco Cogno - la speranza è quella di portare una speranza di pace non solo a parole, ma anche con i progetti. Ringrazio questa Chiesa sempre più forte e più presente, per portare la parte istituzionale a fare sempre meglio, è una questione di stimolo".

Dal 3 febbraio al 14 novembre, i vari eventi copriranno tutto il 2024 tra Torino e Torre Pellice. Dal 10 febbraio, inoltre, al Museo Valdese di Torre Pellice verrà inaugurata la mostra 'Valdo e i valdesi tra storia e mito', per ripercorrere la costruzione della storia valdese nella cultura europea dal medioevo a oggi. Ogni sabato pomeriggio e domenica mattina, il Tempio Valdese di Torino sarà aperto ai visitatori.

Il programma del Centro Culturale Valdese

- 3 febbraio: Convegno "Eresie di ieri e eresie di oggi". Proiezione del film "Bogre" di F. Valla. Casa Valdese, Torre Pellice

- 10 febbraio/30 settembre: Mostra "Valdo e i valdesi tra storia e mito". Museo Valdese, Torre Pellice

- 25 maggio: Passeggiata "Alla scoperta dei luoghi valdesi e della riforma protestante". Torino

- 24/29 settembre: Viaggio "I valdesi e l'Europa". Steyr (Austria) e Tabor (Rep. Ceca)

- 26 ottobre: Inaugurazione installazione artistica dedicata agli 850 anni valdesi in movimento. Museo Valdese, Torre Pellice

Programma della Chiesa Valdese di Torino:

- 17 febbraio: Proiezione sulla Mole in ricordo della concessione dei diritti civili del 1848 e l'eliminazione dei ghetti, in collaborazione con la Comunità Ebraica

- 18 febbraio: Celebrazione del culto alla presenza delle autorità cittadine. Tempio Valdese di Torino

- 26 febbraio: Convegno "Ebrei e valdesi, una lunga storia torinese" con lo storico Claudio Vercelli e il prof. Daniele Garrone, in collaborazione con la Comunità ebraica di Torino. Sinagoga di Torino.

- 25 maggio: Passeggiata "Alla scoperta dei luoghi valdesi e della riforma protestante". Torino