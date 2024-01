Disoccupati e precari in tenda di fronte alla Regione: "Chiediamo assunzioni e sostegni al reddito"

Disoccupati e precari in tenda di fronte alla Regione. Questa mattina il coordinamento "Dobbiamo Vivere" ha protestato nel piazzale del Grattacielo del Lingotto per chiedere migliori politiche del lavoro alle istituzioni. Lamentano il fatto che i fondi finiscono in corsi di formazione che non producono alcuno sbocco lavorativo, e per questo hanno chiesto un incontro col presidente Alberto Cirio e l'assessore al Lavoro Elena Chiorino. SI Cobas: "Serve subito un sostegno al reddito"

"La Regione e il Comune ricevono soldi pubblici per corsi di formazione e assunzioni finalizzate che non vanno in porto - ha spiegato Daniele Mallamaci di SI Cobas - per questo chiediamo un tavolo per attivarsi affinché una lista di disoccupati e precari abbiano certezza che facendo quel corso vengano assunti. Allo stesso tempo la richiesta è di arrivare a un sostegno al reddito garantito per sostenere il costo della vita. Anche chi riceve il nuovo sostegno al reddito non ce la fa e vorrebbe lavorare ma non riesce".