Grugliasco, sequestrato il cantiere di corso Torino per la costruzione delle colonnine di ricarica

La Polizia Locale di Grugliasco ha posto sotto sequestro, convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari lo scorso 27 dicembre, il cantiere in corso Torino 170 dove, Ip Italia stava realizzando le colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici con i locali accessori e, precisamente due centraline, destinate rispettivamente alla ricezione della corrente elettrica ad alta tensione e alla sua trasformazione in bassa tensione per poter poi alimentare le colonnine stesse.

Il provvedimento si è reso necessario dopo aver constatato che, nonostante un ordine di diffida a eseguire i lavori proveniente dall'Ufficio tecnico dell'edilizia comunale inviato nel mese di luglio scorso due giorni dopo la richiesta di concessione, a causa della richiesta di alcune integrazioni, i lavori stavano procedendo ugualmente. Oltre alla diffida si è constatato anche il non rispetto di alcune norme tecniche e, perciò, si è deciso per il sequestro del cantiere, che è poi stato confermato dall'Autorità Giudiziaria che ha accolto tutte le motivazioni, comprese quelle sulla sicurezza. La denuncia all'Autorità Giudiziari interessa la proprietà del terreno su cui insite il cantiere il distributore di carburanti annesso e non riguarda in alcun modo i gestori dell'impianto che non sono assolutamente coinvolti nella vicenda.