AAA cercasi giovani architetti under 33 per riqualificare un angolo di Quadrilatero Romano

Giovani architetti cercasi per immaginare e rigenerare un angolo di Quadrilatero Romano, nel cuore di Torino. Siamo nell'isolato Sant'Eligio, piazzale Amelia Piccinini. Una zona dietro all'Anagrafe Centrale in stato di degrado: lì attualmente c'è un grosso parcheggio per le auto e una serie di edifici bassi con muri scrostati, in parte ad adibiti a magazzini comunali e che in passato hanno ospitato un'autorimessa.

Under 33

E così Torino, dopo Padova, ha ufficialmente lanciato oggi il secondo bando del concorso AAA architetticercasi™, che vuole ingaggiare architetti, urbanisti, paesaggisti e ingegneri con meno di 33 anni (alla data di consegna dei progetti), sul tema della casa cooperativa a un costo abbordabile, promosso tra gli altri da Confcooperative Habitat e Comune di Torino.

La progettazione

Ai progettisti viene chiesto di elaborare una proposta di nuove soluzioni abitative per promuovere la permanenza in città di nuclei familiari e di abitanti temporanei, come giovani che decidono di radicarsi a Torino dopo l'università. Accanto a questo, dovranno elaborare idee per l'area esterna per restituire spazi alla città, con vocazione pedonale. La superficie complessiva di progettazione - tra il piazzale Amelia Piccinini, i capannoni ad uso magazzino e l'ex autofficina, è di 5.440 mq.

Il montepremi