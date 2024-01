Rai: approvati il contratto di servizio e il piano industriale. La Lega: "Una buona notizia"

"Approvato il nuovo Contratto di servizio, con il Piano industriale, dal Cda Rai. Una buona notizia per l’innovazione dell’azienda a partire dal piano immobiliare, con l’ammodernamento di tutte le sedi e la ‘Saxa Rubra del Nord’ a Milano. Sarà potenziato il servizio digitale con maggiore attenzione al territorio. L’innovazione sarà la parola chiave con un piano di incentivi per le uscite e nuove assunzioni di giovani. Avanti tutta per una Rai produttiva e al servizio degli italiani".

Così i parlamentari della Lega componenti della commissione Vigilanza Rai Giorgio Maria Bergesio, Ingrid Bisa, Stefano Candiani, Elena Maccanti, Clotilde Minasi ed Elena Murelli.