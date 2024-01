Vol.To presenta la sua nuova Carta dei Servizi: 2,5 milioni di euro per il terzo settore [FOTO E VIDEO]

Dai servizi di grafica per i siti internet, all'uso gratuito delle sale conferenza. Vol.to EPS rinnova la sua Carta dei Servizi 2024 per il volontariato.

Quest'anno avrà al centro il coinvolgimento di nuovi volontari, di tutte le età: Vol.To amplierà le collaborazioni con partner istituzionali e privati coinvolti in iniziative di invecchiamento attivo e rafforzerà la sua presenza all’interno di scuole e università per diffondere la cultura del Volontariato tra i giovani.



L’obiettivo è quello di trovare un sempre maggior numero di nuovi Volontari per gli ETS del territorio, favorendo il ricambio generazionale ma anche una contaminazione tra le generazioni che è positiva per entrambe le parti.

Altro asse di sviluppo strategico sarà l’inclusione digitale. Vol.To gestirà, infatti, due Punti di Facilitazione Digitale (uno in via Giolitti presso Vol.To ETS e uno in Corso Casale presso Spazio Argento della Città di Torino) aperti non solo ai volontari ma a tutti i cittadini per supportarli gratuitamente nell’accesso e nell’utilizzo dei servizi online come, ad esempio, la richiesta di certificati, la consultazione del Cassetto Fiscale e del Fascicolo Sanitario Elettronico o la fruizione dei servizi digitali INPS.

Queste ed altre novità fanno parte della nuova Carta dei Servizi 2024; il documento illustra il panorama delle iniziative e delle attività che Vol.To realizzerà e le caratteristiche e le modalità di erogazione dei servizi, nonché i criteri di accesso. Dalla possibilità di utilizzare sale e attrezzature, alla formazione e alla consulenza, fino a comunicazione e stampa del materiale promozionale, i servizi offerti sono lo strumento con cui Vol.To manifesta concretamente la sua vicinanza agli Enti del Terzo Settore nell’approccio alle problematiche quotidiane connesse alla loro attività.

La programmazione di Vol.To per il 2024 prevede uno stanziamento di fondi FUN (Fondo Unico Nazionale dedicato ai Centri di Servizio per il Volontariato) pari a 2.191.707,06 euro per consentire l’erogazione dei servizi gratuiti a favore della collettività e degli Enti del Terzo Settore della provincia di Torino

Il Presidente Luciano Dematteis commenta così l’importanza della Carta dei Servizi: “Vol.To ETS ha da sempre come mission quella di aiutare gratuitamente gli Enti del Terzo Settore. Anche quest’anno, grazie a una Carta ancora più accessibile, chiara e coinvolgente, mettiamo a disposizione di Enti e Volontari servizi pensati per implementare competenze, affinché possano sviluppare meglio le loro iniziative. Negli ultimi anni, l’offerta dei servizi di Vol.To non solo si è ampliata, ma pure significativamente diversificata per favorire una sempre più stretta collaborazione con le Pubbliche Amministrazioni, uno sviluppo della digitalizzazione, l’incremento delle relazioni con il mondo profit e il potenziamento delle relazioni a livello internazionale. Uno degli obiettivi di Vol.To ETS è quindi quello di rendere sempre più facile la creazione di nuove collaborazioni, e anche per questo motivo la Carta dei Servizi di Vol.To si rivolge direttamente a istituzioni, imprese e scuola. Sarò nostro compito rendere sempre più snella ed efficace la possibilità di fare rete e creare sinergie nell’interesse dei destinatari dei servizi e di quanti si adoperano quotidianamente e con generosità per il Bene Comune”.