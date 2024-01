Ciclista investito e ucciso a Borgaro, arresti domiciliari per il 56enne finito in manette

È stato arrestato Marco Lamantia con l'accusa di omicidio stradale per l'incidente avvenuto nella pomeriggio di domenica 21 gennaio dove è morto Giuseppe Grippaldi, 47enne di Borgaro, investito mentre percorreva un tratto di strada sulla sua bici.

Sul posto erano intervenuti intorno alle ore 16,50 i Carabinieri della Stazione di Caselle Torinese chiamati da un automobilista per un incidente avvenuto in via Santa Cristina nei pressi del distributore Esso.

Sul posto è stato trovato il corpo senza vita di Grippaldi che sarebbe stato investito da un'autovettura non identificata e che non si sarebbe fermata a seguito del sinistro.



In loco è giunto l'equipe medico sanitario del 118 che non ha potuto far altro che constatare la morte del malcapitato.

I Carabinieri di Caselle, dopo i rilievi tecnici, si sono messi al lavoro per individuare il colpevole analizzando tutti i i dati ed indizi disponibili: frammenti dell’autovettura, video delle telecamere presenti sul percorso, varchi stradali, videosorveglianza cittadina e testimonianze delle persone presenti.



L’attività investigativa, che è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Ivrea – condotta dal Pubblico Ministero Dottor Daniele Piergianni - ha permesso di identificare l'autore del reato, 56enne e residente a Caselle. Raggiunto presso la propria abitazione alle ore 23 e arrestato per “omicidio stradale”.

L’autovettura coinvolta, secondo quanto riportano i carabinieri, è una Fiat Panda e sarebbe stata trovata parcheggiata nell’autorimessa condominiale, occultata sotto un telone.

L’uomo è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Torino, competente per territorio relativamente all’arresto e coordinata dal Pubblico Ministero Dottor Paolo Scafi e assicurato agli arresti domiciliari.