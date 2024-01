Moncalieri, Roberto Patriti entra nel partito e nel gruppo consiliare di Fratelli d’Italia

Il consigliere comunale Roberto Patriti aderisce formalmente a Fratelli d’Italia ed entra in modo organico nel gruppo FdI in Consiglio Comunale.

Geometra, classe 1976, Patriti era entrato in Consiglio Comunale dal 2015 come esponente di una lista civica È tempo (2015-2020), e nel 2020 vi ritorna come coordinatore della lista Più Moncalieri, entrambe della coalizione di maggioranza. Nel maggio 2023 esce dalla maggioranza, passa al gruppo misto e matura progressivamente l’avvicinamento a Fratelli d’Italia. La sempre maggiore convergenza di posizioni e battaglie politiche con il partito di Giorgia Meloni fa sì che nel novembre 2023 entri nel gruppo FdI dapprima come simpatizzante. Ora ne diventa a tutti gli effetti componente organico, entrando a pieno diritto nel gruppo e nel partito.

La new entry è salutata con grande favore dal consigliere regionale Davide Nicco: «Sono molto contento che anche Roberto entri a far parte in modo organico della nostra squadra. È una persona di grande capacità, che unisce competenza ed energia e che saprà dare un grande contributo di idee e di lavoro al partito e alla visione futura della città e dell’intera area sud-est del Torinese».

L’analisi di Patriti: «Condivido una grande soddisfazione nell’entrare a far parte del partito di maggioranza relativa a livello nazionale e dal quale confidiamo un grande risultato alle prossime elezioni regionali. Ringrazio l’amico Davide Nicco con il quale abbiamo perfezionato l’ingresso in FdI, e il capogruppo in Consiglio comunale Beppe Osella che ha accompagnato la mia crescita all’interno del gruppo e con il quale abbiamo sempre lavorato in massima sintonia».

Patriti rivendica la coerenza delle sue posizioni di centro-destra e delle sue battaglie anche quando era parte della coalizione di maggioranza: «Divergenze progressive hanno fatto sì che il solco si allargasse e passassi all’opposizione. Il mio impegno oggi è lavorare sul territorio per far crescere il partito, far sì che alle prossime elezioni comunali il centrodestra a Moncalieri diventi maggioranza e arrivi a governare la città. Un risultato sicuramente incoraggiato dal sentimento diffuso che si percepisce fra la popolazione».

Una decisione coltivata e curata dal capogruppo di FdI in Consiglio Comunale Beppe Osella, che commenta: «Mi sono sempre accorto che Roberto era una persona valida, seria, che si è sempre data da fare per Moncalieri. Abbiamo sempre avuto un dialogo costruttivo anche quando era dall’altra parte politica. Così gli ho proposto di passare con noi, nonostante gli ostacoli, e sono contentissimo della decisione. È giovane e motivato, e considerato che io sono in consiglio dal 1993, sicuramente potrà lavorare e dare una grossa mano al rinnovamento del partito e della città».