Domenica a Superga riparte il circuito "Sentiero Verde" dell'associazione Camminare Lentamente

Il circuito delle escursioni “Sentiero Verde” organizzate dall’associazione Camminare Lentamente con il patrocinio della Città metropolitana di Torino, riparte domenica 28 gennaio da Baldissero Torinese , con una passeggiata di 8 km lungo i sentieri del parco che circonda la Basilica di Superga, che è uno dei simboli di Torino. Dai 560 metri del Bric Paluc, superata una cava di pietrisco, si salirà lungo il sentiero 50 verso il Bric San Giacomo e i 671 metri del Bric del Duca. In un percorso tra boschi di conifere, parallelo alla strada Panoramica o dei Colli, si raggiungeranno Tetti Gioanin e il piazzale della Basilica.

Dopo una sosta per il pranzo e una visita per chi lo vuole alla Basilica e al monumento del Grande Torino, nel primo pomeriggio è in programma il rientro a Torino lungo il sentiero 57 del Rosmarino, lungo il quale è possibile ammirare un bell’esemplare di rovere e un faggio di dimensioni eccezionali (oltre 180 cm di circonferenza), attraversare la borgata Tetti Ronchi, che ancora conserva un pozzo, addossato ad una casa, il lavatoio abbeveratoio e un antico forno a legna di uso comunitario, per poi risalire a Bric Paluc con il sentiero 56, superata l’ampia conca conosciuta come Vignass. Carlo Mantovani, cultore di storia e tradizioni locali e volontario attivo nella manutenzione dei sentieri di Baldissero Torinese, accompagnerà i partecipanti alla passeggiata, che prevede un dislivello complessivo di 300 metri in salita e in discesa. Si consigliano scarpe da trekking e bastoncini. Il ritrovo dei partecipanti è fissato al le 10,30 a l centro turistico ricreativo comunale di Bric Paluc di via Superga 79 a Baldissero Torinese . La partenza è prevista alle 11. Per partecipare alle attività dell’associazione Camminare lentamente è obbligatorio il tesseramento associativo annuale che costa 8 euro, è gratuito fino a 18 anni ed è comprensivo di una passeggiata omaggio, della copertura assicurativa per la responsabilità civile e gli infortuni. La quota di partecipazione alle singole passeggiate è di 3 euro per i soci, ed è prevista la gratuità per i minori di 18 anni. Per informazioni e iscrizioni, entro il 26 gennaio, si possono chiamare i numeri telefonici 349-7210715 o 380-6835571 oppure scrivere a camminarelentamente2@gmail.com

La Collina Torinese sarà protagonista anche di un’escursione nella Val di Vergnano con partenza da Cinzano domenica 25 febbraio . Le attività di Camminare lentamente sono sempre riservate ai soci e tutte le informazioni sono online nel sito Internet www.camminarelentamente.it