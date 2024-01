Tutto pronto a Grugliasco per la premiazione della "Gru d'oro"

Sarà assegnata giovedì gennaio la "Gru d'oro" per l’anno 2023. La cerimonia di consegna si svolgerà alle 21, nei locali della Nave nel Parco Culturale “Le Serre”, in via Tiziano Lanza 31, a Grugliasco, nell’ambito dei festeggiamenti patronali di San Rocco.

Il programma della serata prevede l’assegnazione del premio e la consegna “Attestato di Grugliaschesità” ad aziende, professionisti, associazioni che da 50 anni svolgono la loro attività nel territorio comunale. Durante la serata si festeggerà anche il 40° anniversario di fondazione della Cojtà Gruliascheisa. L’ingresso è libero e gratuito.