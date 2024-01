2024 amaro per Madonna del Pilone, chiuso il supermercato Crai di piazza Borromini

Il 2024 si apre con una nota commerciale negativa per Madonna del Pilone: nelle scorse settimane ha infatti cessato l'attività il supermercato Crai di piazza Borromini. Inaugurato a novembre 2022, il negozio della catena di grande distribuzione è "sopravvissuto" poco più di un anno.

L'addio del supermercato

Sulle serrande ormai abbassate è stato affisso il cartello "Si avvisa la gentile clientela che il negozio rimarrà chiuso per ristrutturazioni. Ci scusiamo per il disagio", ma da Crai confermano la cessione del punto vendita. Al momento non si sa cosa andrà ad occupare i locali, prima del Covid sede di filiale dell'Unicredit, ma tra gli ex clienti gira la voce che dovrebbe arrivare un altro piccolo supermercato.

Chiuso il Carrefour E per rimanere nel settore, negli scorsi mesi ha cessato anche l'attività il Carrefour di via Luisa del Carretto, al fondo di via Figlie dei Militari. Un piccolo supermercato che serviva gli abitanti di piazza Hermada e dintorni, un pezzo di territorio al confine tra Madonna del Pilone e Borgo Po.

Sporcizia in corso Gabetti Un'area, nel suo piccolo, vittima del degrado. Dopo l'addio del Precollinar Park, e in attesa del tram 3 che dovrà tornare a fare capolinea nel 2025 in piazza Hermada, corso Gabetti è sporco. Se un clochard ha trasformato la vecchia fermata Borromini nella sua abitazione temporanea, sulla vecchia sede dei binari sono presenti numerosi rifiuti. Cartacce, lattine vuote e vecchi contenitori di cibo take away.