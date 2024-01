Fino a 4mila euro di bollette vecchie nelle case popolari di Torino: protesta sotto Atc

Presidio degli inquilini delle case popolari sotto la sede Atc di corso Dante contro i “conguagli mostro”. Negli scorsi giorni i residenti degli stabili di corso Mortara 36/7 hanno ricevuto degli avvisi di pagamento su quote non pagate di riscaldamento degli anni 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022.

Arretrati da 2mila a 4mila euro

Bollette con arretrati esorbitanti, che vanno dai duemila ai quattromila euro. Un vero e proprio colpo per famiglie spesso in difficoltà economica, che entro il 26 gennaio devono pagare migliaia di euro. A denunciare per primo la vicenda ieri, durante il Consiglio Regionale, il consigliere del Pd Diego Sarno.

Fratelli d'Italia attacca la Forza Italia

Questa mattina i residenti hanno però voluto fare sentire la loro voce: il Comitato inquilini ha infatti organizzato un presidio sotto la sede Atc in corso Dante. Ad accompagnarli l’assessore alle Politiche Sociali Maurizio Marrone, che commenta: "È doveroso per chi si occupa di politiche sociali dare risposte ai cittadini in difficoltà”.

Accanto all’esponente della giunta Cirio, anche altri esponenti di Fratelli d’Italia. Che con la loro presenza, oltre ai residenti, hanno voluto mandare un messaggio anche ai colleghi della Forza Italia. Atc infatti, al momento, è in quota azzurri. E così come accaduto con la Lega per Edisu, FdI solleva dubbi sulla gestione dell’Agenzia Territoriale.

Fibrillazioni interne alla maggioranza di Cirio, in vista delle Regionali. "Mi pare chiaro – sottolinea in modo netto Marrone - che qualcosa in Atc non abbia funzionato, sarà ora impegno della giunta monitorare questo problema con l'ente e lavorare affinché trovino una soluzione, con verifiche puntuali caso per caso”.

"Bollette monstre"

“Questa mattina – aggiunge -ho personalmente visto le bollette con cifre a tre zeri in mano agli inquilini. L'idea di recapitare conguagli pluriennali, addirittura di quattromila euro, a cittadini che evidentemente già vivono una condizione di fragilità, è insostenibile".

Una delegazione di inquilini è stata ricevuta dai vertici Atc.