Tesseramento 2023, la Cisl torinese festeggia una crescita degli iscritti del 2,2%

L’aumento, rispetto al 2022, si registra in modo particolare tra le federazioni degli edili (Filca Cisl) con 1.061 iscritti in più (+16,7%), del pubblico impiego (Fp Cisl) con 758 tesserati in più (12,3%) e del commercio, servizi e turismo (Fisascat Cisl), con un aumento di 578 iscritti (+5,7%).