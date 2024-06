Volpiano, rissa al campo nomadi finisce con un colpo di pistola: 19enne trasportato in ospedale

Un giovane di 19 anni è finito in ospedale, a Chivasso, con una grave ferita alla mano destra causata da un colpo di pistola.

E' finita così una rissa per futili motivi scoppiata ieri sera, 17 giugno, all'interno del campo nomadi di Volpiano.

Immediato l'intervento dei Carabinieri della locale Stazione, che sono arrivati in pochi minuti in via Nuova Circonvallazione. Il giovane ferito, dopo le prime cure ricevute da personale del 118, è stato trasportato in ospedale e sottoposto a un intervento chirurgico. Fortunatamente non è in pericolo di vita.

Le indagini dei militari hanno permesso di denunciare in stato di libertà ben 18 persone per i reati di "rissa" e "lesioni aggravate". Non è però stato possibile risalire all'identità della persona che ha sparato.