Mirafiori, in fabbrica scatta il caro-macchinette. Protestano gli operai della Fiom: "Prezzi irrispettosi del nostro salario"

"Non vorremmo arrivare a portarci acqua e caffè da casa". Si chiude così il volantino che hanno distribuito in queste ore gli esponenti della Rsa Fiom di Mirafiori Carrozzeria.

Il tema, questa volta, è molto "concreto", quasi quotidiano. Si tratta infatti dei prezzi che i lavoratori della storica fabbrica Stellantis si trovano a dover pagare se vogliono rifornirsi ai distributori automatici. Caffè, ma anche acqua o panini. Tutti i prezzi sono aumentati.



"Prima il caffè era a 30 centesimi, ora arriva anche a 70, a seconda della tipologia che si sceglie. L'acqua era a 26 e ora a 30, ma se si sceglie un'altra marca si sale a 40. I panini sono aumentati da 1,80 a 2,20 euro". Un menu rincarato, insomma. "Con l'inizio dell'anno è cambiata la ditta che gestisce le macchinette degli snack e i prezzi sono lievitati incredibilmente, risultando irrispettosi per il nostro salario", dicono i rappresentanti sindacali. "Un aumento che arriva durante un calo produttivo di tutti i modelli e dunque dovremo affrontare lunghi periodi di cassa integrazione, con un taglio del salario. E non in tutti i reparti è possibile avere l'acqua in maniera gratuita".



La domanda, trattandosi di una ditta esterna, è "chi ha permesso tutto questo? C'è stata una contrattazione? Esiste un verbale scritto? I lavoratori meritano trasparenza".