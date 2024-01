Orientamento scolastico: presentata l'indagine del Ce.Se.Di.Centro Servizi Didattici di Città metropolitana

L’importanza della scelta, il contrasto alla dispersione scolastica, la sinergia scuola-impresa, la formazione docenti. Questi i temi trattati alla Cavallerizza Reale di Torino, in occasione del convegno organizzato da Città metropolitana di Torino e Fondazione per la Scuola della Compagnia San Paolo, in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino, dal titolo “Le scelte possibili - Panel su orientamento e didattica orientativa”.

Un’occasione per confrontarsi e dialogare con esperte ed esperti sull’importanza di educare alla scelta ma anche sul ruolo fondamentale che deve avere l’alleanza scuola-impresa per evitare la dispersione scolastica.

“Il convegno – sottolinea Caterina Greco, consigliera di Città metropolitana delegata all’Istruzione - è stato pensato per dare strumenti utili per fare una buona scelta fin dall’inizio di un percorso di scuola secondaria di secondo grado, evitando così di perdere tempo e di dover intraprendere un percorso di ri-orientamento ad anno scolastico in corso”. “La giornata di oggi – continua la consigliera Greco – serve a mettere le basi di un percorso che il Ce.Se.Di, Centro Servizi Didattici di Città metropolitana di Torino, strutturerà e metterà a disposizione degli insegnanti”.

Nella sessione mattutina del convegno, moderata dalla storica Vanessa Roghi, è stato presentato lo studio condotto dalla Città metropolitana di Torino sulla situazione attuale dell’orientamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio. L’indagine di Città metropolitana di Torino ha monitorato le modalità in cui avviene l’orientamento scolastico nel passaggio dal primo al secondo ciclo scolastico e nel corso del secondo ciclo nel territorio. Sono stati intervistati nel corso del 2023 insegnanti di 73 scuole (40 scuole secondarie di primo grado e 33 di secondo grado) distribuite nelle 11 zone omogenee del territorio. Docenti, docenti referenti dell’orientamento, dirigenti scolastici intervistati tramite questionario online e in presenza hanno commentato liberamente, indicando criticità e proponendo soluzioni. Dall’indagine, che presto sarà interamente disponibile online, si evince: una generale consapevolezza della necessità di migliorare il servizio orientativo risolvendo le criticità; la richiesta di maggiori ore di orientamento inserito nel percorso curricolare e il bisogno di una formazione diffusa dei docenti sulla didattica orientativa.

Si è poi affrontato il tema dell’importanza di educare le e i giovani alla scelta, competenza emotiva fondamentale per imparare ad affrontare le trasformazioni della nostra società, insieme allo psicoterapeuta e analista adleriano Domenico Barrilà, ma anche del lavoro, alleanza scuola-impresa, con Stefano Molina dell’Unione Industriali di Torino.

Il convegno prosegue nel pomeriggio con la sessione “Idee e strumenti per l’Orientamento”, una serie di interventi che, a partire dalla presentazione del volume Orientarsi nell’Orientamento, porteranno l’attenzione anche del valore strategico dell’orientamento nelle policy del Ministero dell’Istruzione e del Merito con Fabrizio Manca, direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, e per riflettere sull’importanza della formazione dei docenti, tra cui i tutor dell’orientamento, grazie alla presenza di Maria Chiara Pettenati, Dirigente di ricerca INDIRE.