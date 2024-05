Nuove aggressioni al carcere di Torino: materassi in fiamme, pc e telecamere distrutte

Nuove aggressioni al personale in carcere a Torino. Lo denuncia l'Osapp, Organizzazione sindacale autonoma della Polizia penitenziaria. "Nel tardo pomeriggio di ieri un gruppo di detenuti stranieri, in condizioni di evidente alterazione - riferisce l’Osapp – hanno dato alle fiamme materassi, messo a soqquadro celle, distrutto telecamere, computer e suppellettili e causato ingenti danni alla struttura imbracciando gli estintori al secondo piano del Padiglione B. Per tutelare l’incolumità fisica di tutti si è reso necessario richiamare il personale di Polizia penitenziaria libero dal servizio per coadiuvare i colleghi al momento in servizio. Solo grazie a tale intervento e dopo più di qualche ora di trattative si è potuto riprendere il controllo, evitando il peggio".

Un ispettore ed un assistente, nel tentativo di ristabilire l’ordine, sono rimasti feriti ed accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale Maria Vittoria di Torino, da dove sono stati dimessi con una prognosi di cinque giorni. “Il carcere è fuori controllo, il personale è stremato, alcune unità ieri hanno espletato servizio nel carcere Torinese per ben 14 ore consecutive", chiarisce l’Osapp, che denuncia gravi violazioni di legge nella programmazione dei turni dei servizi.