Sound of Freedom: il film sulla tratta dei bambini in anteprima a Torino

Federica Picchi Roncali ha portato Sound of Freedom in Italia con la sua Dominus Production, dopo che il film ha incassato 184 milioni di dollari negli Stati Uniti da luglio a tutto il 2023, diventando il nono dell'anno per incassi. "Anche in Italia abbiamo dei numeri preoccupanti per il traffico di bambini - ha commentato durante la presentazione al Grattacielo della Regione - Secondo il Ministero dell'interno sono 17 mila i minori scomparsi nel 2022, di cui 13 mila stranieri. Dei 4000 italiani, 3000 sono stati ritrovati ma oltre 1000 no e nei primi mesi del 2024 i dati sembrano in aumento. Nel film si fa riferimento al business della tratta dei minori che ha superato il traffico illegale di armi e sta superando quello della droga. C'è l'intenzione, grazie ad alcuni parlamentari, di formare un gruppo interparlamentare per affrontare il tema dei bambini scomparsi, su cui non c'è ancora attenzione. Con questo film desideriamo stimolare il legislatore e l'attività parlamentare per la tutela dei minori".