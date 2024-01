Il 29 febbraio IOLAVORO torna ad Alessandria

La città ospiterà la seconda tappa territoriale 2024 della fiera del lavoro. Iscrizioni online aperte per le aziende su www.iolavoro.org: c’è tempo fino al 10 febbraio.

IOLAVORO torna ad Alessandria. La seconda tappa territoriale del 2024 si terrà infatti il 29 febbraio, nella sede del Dipartimento di Scienze e innovazione tecnologica dell’Università del Piemonte Orientale e in quella dell’Associazione Cultura e sviluppo.

L’obiettivo rimane lo stesso: rappresentare uno spazio di incontro gratuito fra richiesta di impiego da parte delle persone e offerta di lavoro da parte delle aziende. Recruiter e candidati potranno infatti entrare in contatto diretto.

La fiera è il principale evento del Piemonte dedicato al mondo del lavoro.

È promossa da Regione Piemonte, Assessorato all’Istruzione e merito, lavoro, formazione professionale e diritto allo studio universitario, realizzata grazie al contributo del Fondo sociale europeo FSE+, e organizzata da Agenzia Piemonte Lavoro e Centri per l’impiego di Alessandria, Novi Ligure, Casale Monferrato, Tortona, Acqui Terme e sportello di Ovada, in collaborazione con il Comune di Alessandria, ASM Costruire Insieme, Università del Piemonte Orientale e Associazione Cultura e sviluppo.

Nella cornice dell’evento si inserisce anche lo spazio Orientamento ai mestieri WorldSkills, un’area dedicata a giovani delle scuole secondarie di primo e secondo grado, per aiutarli nel loro orientamento scolastico e professionale, tramite incontri con realtà dell’istruzione e della formazione professionale del territorio e laboratori didattici. Percorrendo il “tour dei mestieri” potranno inoltre assistere a dimostrazioni specifiche legate al settore dell'oreficeria.

Appuntamento giovedì 29 febbraio, dalle 10 alle 17.30, nella sede del Dipartimento di Scienze e innovazione tecnologica in viale Teresa Michel 11 e nella sede dell’Associazione Cultura e sviluppo in piazza Fabrizio De André 76.

Cos’è IOLAVORO

IOLAVORO è nata nel 2005 con l’obiettivo di reclutare personale per l’organizzazione dei Giochi olimpici invernali di Torino 2006, si è affermata negli anni come esperienza di successo, diventando un’importante occasione per sostenere e favorire giovani e meno giovani nell’orientamento e nell’ingresso o reingresso nel mercato del lavoro, sia in ambito nazionale che internazionale. La manifestazione è anche una vetrina per le imprese per presentare le propriee poter incontrare e selezionare più candidati contemporaneamente e nello stesso luogo. Con più di 50 edizioni in diversi territori piemontesi, IOLAVORO può definirsi la più grande job fair italiana. Le precedenti edizioni, ad Alessandria, hanno visto la partecipazione di

L’iscrizione

Le aziende che intendono partecipare potranno procedere con l’iscrizione e all’inserimento deial link: www.iolavoro.org/iolavoro-alessandria-2024/aziende .

C’è tempo fino al 10 febbraio salvo esaurimento posti disponibili.

Iscriversi sul sito è indispensabile per confermare la propria partecipazione e prenotare la postazione colloquio (aula o desk) in una delle due sedi dell’evento, dove incontrare i candidati.

La partecipazione è gratuita, l’unico requisito è l’effettiva ricerca di personale e l’autentico interesse a incontrare candidati.

Informazioni

Dettagli sul programma e sulle modalità di partecipazione sono pubblicati sul sito dedicato all’eventoPer info