San Donato perde un'altra attività: il negozio di abbigliamento per bambini del marito di Chiara Appendino

“Dopo oltre 5 anni di gioia, sorrisi e crescita insieme a voi e ai vostri piccoli, abbiamo preso la difficile decisione di chiudere le porte”: con questo messaggio, lasciato sulla bacheca della propria pagina Facebook, "Momonittu" ha annunciato la chiusura dell'attività il prossimo 31 gennaio.

San Donato perde un'altra attività

Il quartiere San Donato perderà a breve un'altra attività commerciale: il negozio di abbigliamento per bambini di via Cibrario aperto da Marco Lavatelli (marito della ex sindaca di Torino e attuale vicepresidente e deputata del Movimento 5 Stelle Chiara Appendino): "Vogliamo esprimere - si legge sul post Facebook - la nostra sincera gratitudine per il vostro continuo supporto e la vostra fedeltà nel corso degli anni. Senza di voi, Momonittu non avrebbe potuto essere ciò che è stato, e siamo profondamente grati per ogni singolo momento condiviso; grazie ancora per essere stati una parte così speciale della nostra storia. Ci auguriamo di vedervi presto e, nel frattempo, vi inviamo un abbraccio virtuale ricco di gratitudine".