Alice Ravinale nella segreteria nazionale di Sinistra Italiana

Alice Ravinale, capogruppo al Comune di Torino per Sinistra Ecologista, da oggi è nella segreteria nazionale di Sinistra Italiana, con delega alle attività produttive e alla conversione ecologica.

"È una responsabilità grande e di cui sono orgogliosa, perchè valorizza il lavoro collettivo fatto a Torino e in Piemonte in questi anni. Farò del mio meglio per rafforzare il confronto con associazioni, parti sociali e movimenti, che sono in prima linea per la lotta alla crisi climatica", spiega Ravinale. "Su attività produttive e conversione ecologica, il nostro territorio parla chiaro : la transizione ecologica rischia di diventa un alibi per le delocalizzazioni da parte di colossi multinazionali, se la politica e le istituzioni non accompagnano questo processo nel segno del bene comune. È tempo di tornare a farlo, sfidando la destra sugli effetti devastanti del negazionismo climatico anche in termini di occupazione".