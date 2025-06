Radicali e associazione Aglietta promuovono a Torino una serata di confronto sull'Ucraina

Il 6 giugno alle ore 20, presso il SocialFare di via Maria Vittoria 38 a Torino, Europa Radicale e l'Associazione radicale Adelaide Aglietta organizzano una serata di confronto sull'Ucraina e di sostegno alla resistenza ucraina.

I protagonisti della iniziativa del 9 maggio a Kyiv, realizzata in occasione della Giornata dell'Europa, racconteranno degli incontri istituzionali e della grande manifestazione di Piazza Indipendenza "L'Europa rinasce a Kyiv", per chiedere che l'Ucraina entri nella UE e affinché l'Europa entri in Ucraina con una no-fly-zone per fermare i droni, le bombe, i missili dei criminali di Mosca.



Verranno nell'occasione proiettate fotografie inedite della iniziativa e di una città, Kyiv, che non s'arrende alla guerra e che vuole proseguire a vivere. L'ingresso è libero.